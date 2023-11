Schneider Electric annonce le succès de son émission d’obligations à option de conversion

20 novembre (Reuters) - Schneider Electric SE: * SCHNEIDER ELECTRIC ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D'OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2030 POUR UN MONTANT NOMINAL DE 650 MILLIONS D'EUROS * ÉMISSION D'OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ÉCHANGE EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (OCEANES) * LE PRODUIT NET DE L'ÉMISSION SERA AFFECTÉ AUX BESOINS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ * LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS EST PRÉVU LE 27 NOVEMBRE 2023 * LES OBLIGATIONS POURRONT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ANTICIPÉ AU GRÉ DE LA SOCIÉTÉ, SOUS CERTAINES CONDITIONS * LES OBLIGATIONS FERONT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT ACCESS À PARIS DANS UN DÉLAI DE 30 JOURS CALENDAIRES À COMPTER DE LA DATE D'ÉMISSION Texte original: shorturl.at/ekzIW Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)