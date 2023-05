SBB envisage sa vente ou la cession d'actifs

STOCKHOLM (Reuters) - Le groupe immobilier suédois en difficulté SBB a annoncé lundi une extension de sa revue stratégique avec la possibilité d'une cession intégrale de la société ou la vente de certains actifs. Face à une hausse des taux d'intérêt, une inflation persistante et un endettement croissant, les sociétés immobilières en Suède souffrent et certains responsables politiques considèrent qu'elles représentent un risque pour la stabilité financière. Pour améliorer ses liquidités et apaiser les marchés, SBB a récemment suspendu le dividende versé aux actionnaires et a décidé de céder sa participation dans le spécialiste de la construction JM. "Le conseil d'administration a décidé d'élargir son examen des options stratégiques", écrit SBB dans un communiqué. "Les options pourraient inclure une vente de l'entreprise, de secteurs d'activité ou d'actifs spécifiques, ainsi que d'autres transactions stratégiques", ajoute le communiqué. (Reportage Anna Ringstrom; version française Claude Chendjou)