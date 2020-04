SAS pourrait réduire ses effectifs de moitié

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - La compagnie aérienne scandinave SAS a fait savoir mardi qu'elle pourrait être amenée à réduire ses effectifs de moitié en raison de la crise du coronavirus.

L'activité devrait restée réduite pendant l'été, ce qui pourrait entraîner jusqu'à 5.000 suppressions de postes à temps plein, dont 1.900 en Suède, 1.300 en Norvège et 1.700 au Danemark, dit-elle dans un communiqué.

SAS avait annoncé le mois dernier la mise au chômage partiel de près de 10.000 employés, soit 90% de ses effectifs.

Selon son PDG Rickard Gustafson, la demande sera probablement beaucoup plus faible cette année et en 2021, mais pourrait revenir à un niveau plus normal en 2022.

"C'est le scénario sur lequel nous travaillons et c'est la meilleure estimation que nous puissions donner", a-t-il déclaré à Reuters. "Il faudra du temps pour que la vie reprenne et que les gens soient suffisamment confiants pour sortir et voyager à nouveau", a-t-il ajouté.

(Helena Soderpalm, version française Jean-Philippe Lefief)