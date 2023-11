SAS conclut un accord avec le consortium dirigé par Castlelake et Air France pour sa restructuration

(Reuters) - La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé samedi avoir conclu un accord avec le consortium formé par Air France-KLM, Lind Invest, le fonds d'investissement Castlelake et l'Etat danois, pour une aide à la restructuration d'un montant de 13,2 milliards de couronnes suédoises (1,13 milliard d'euros). L'accord prévoit notamment que Castlelake accorde à SAS un prêt en remplacement d'un financement accordé précédemment par le groupe de capital-investissement américain Apollo, a indiqué la compagnie aérienne. Le consortium a augmenté sa proposition d'investissement de 25,26 millions de dollars. SAS avait déclaré en octobre que Castlelake prendrait une participation d'environ 32%, Air France-KLM détiendra environ 20%, Lind Invest 8,6% et l'Etat danois environ 26%. L'accord de crédit conclu par la compagnie aérienne avec Castlelake servira à refinancer ses prêts, à augmenter ses liquidités et à soutenir sa sortie de la procédure de restructuration volontaire, a indiqué SAS dans un communiqué. Air France a confirmé l'augmentation du financement de l'aide à la restructuration. Le plus grand transporteur scandinave s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis à la mi-2022, après avoir lutté pendant des années contre des coûts élevés et une faible demande de la part des clients en raison de la pandémie. (Reportage Gursimran Kaur; version française Camille Raynaud)