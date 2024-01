SAP se restructure pour mieux miser sur l'IA

SAP se restructure pour mieux miser sur l'IA













23 janvier (Reuters) - La société allemande de logiciels SAP SE a dévoilé mardi un programme de restructuration de deux milliards d'euros pour 2024 qui affectera 8.000 postes alors que le groupe cherche à se concentrer sur les domaines d'activité axés sur l'intelligence artificielle (IA). SAP, qui a dit s'attendre à ce que l'IA générative modifie fondamentalement ses activités, s'est engagé à investir plus d'un milliard de dollars en soutenant des startups technologiques alimentées par l'IA via sa société de capital d'entreprise Sapphire Ventures. Le président du directoire Christian Klein a déclaré que le programme permettrait à SAP de continuer à développer des innovations pionnières tout en améliorant l'efficacité des processus d'entreprise. Le programme de restructuration sera mis en oeuvre principalement par le biais de départs volontaires et de mesures de requalification en interne, a indiqué SAP, qui emploie actuellement plus de 105.000 personnes. Les coûts de restructuration vont être comptabilisés principalement dans la première moitié de 2024, a dit SAP. Le programme devrait par la suite contribuer à hauteur de 500 millions d'euros au bénéfice d'exploitation en 2025. A la Bourse de Francfort, l'action SAP grimpait de plus de 7% dans les premiers échanges. (Reportage Kanjyik Ghosh et Hakan Ersan ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)