SAP abaisse ses perspectives après la cession de Qualtrics

SAP abaisse ses perspectives après la cession de Qualtrics













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le fabricant de logiciels d'entreprise SAP a légèrement abaissé ses perspectives vendredi en raison de la cession de son unité Qualtrics, tout en annonçant une meilleure croissance qu'attendu de son chiffre d'affaires au premier trimestre. SAP a présenté un chiffre d'affaires en hausse de 10% au cours des trois premiers mois de 2023, à 7,44 milliards d'euros. Le consensus fourni par l'entreprise tablait sur une croissance de 7%. SAP a exclu de son rapport financier les bénéfices de la filiale Qualtrics, qu'elle a cédée le mois dernier, mais n'a pas encore intégré la plus-value liée à cette cession. Le géant de la technologie s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation non IFRS compris entre 8,6 et 8,9 milliards d'euros, une baisse de 200 millions d'euros par rapport aux prévisions précédentes. En ce qui concerne le chiffre d'affaires lié à l'informatique dématérialisée ("cloud"), il vise à présent entre 14 et 14,4 milliards d'euros, soit 1,3 milliard d'euros de moins qu'auparavant. Le chiffre d'affaires de la lucrative activité "cloud" de SAP a augmenté de 24% en glissement annuel, ce qui correspond globalement au consensus fourni par l'entreprise. Le bénéfice d'exploitation IFRS de SAP a chuté de 45%, principalement en raison de l'augmentation de la rémunération basée sur les actions par rapport à la même période de l'année dernière. Il a été affecté en outre par des charges liées au récent programme de réductions de coûts. Le résultat net non-IFRS de SAP a augmenté de 12% pour atteindre 1,9 milliard d'euros, ce qui est également supérieur aux prévisions. (Reportage Adrey Sychev, version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)