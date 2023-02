Santander va reverser la moitié de ses bénéfices aux actionnaires sur 3 ans

MADRID, 28 février (Reuters) - Santander prévoit de reverser la moitié de ses bénéfices aux actionnaires au cours des trois prochaines années sous la forme de versements en numéraire et de rachats d'actions, a déclaré le groupe bancaire espagnol mardi, en relevant ses objectifs financiers à moyen terme. Annonçant une nouvelle stratégie sur trois ans, Santander a assuré aux investisseurs que l'augmentation des revenus, stimulée par la croissance de la clientèle et la hausse des taux d'intérêt sur certains de ses principaux marchés en Europe et en Amérique du Sud, serait suffisante pour atteindre les objectifs fixés. Le numéro deux du secteur en Europe a annoncé avoir l'intention d'augmenter son rendement des fonds propres pour la période 2023-2025, le faisant passer de 13,37% à 15-17%, grâce à l'augmentation des prêts et des taux d'intérêt sur ses principaux marchés. La nouvelle politique de distribution de dividendes est de 50% du bénéfice consolidé pour la période 2023-2025, contre 40% actuellement. Le groupe a ajouté qu'il visait également à maintenir son ratio de solvabilité Core Tier 1 au-dessus de 12% tout au long des trois années. À 08h56 GMT, le titre Santander était en hausse de 1,5%. La banque prévoit d'augmenter sa base de clients de 40 à 200 millions au niveau mondial, ce qui l'aidera à accroître ses revenus d'environ 7 à 8% par an en moyenne. Le dividende total en numéraire pour 2022 passera à 0,1178 euro par action, a précisé Santander, annonçant également un programme de rachat d'actions supplémentaire de 921 millions d'euros après obtention de l'autorisation réglementaire. (Reportage Jesús Aguado ; avec la contribution d'Emma Pinedo ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)