Santander "n'est pas intéressé par Orange Bank" contrairement aux rumeurs

Santander "n'est pas intéressé par Orange Bank" contrairement aux rumeurs













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Santander n'est pas intéressé par une potentielle acquisition d'Orange Bank, la banque en ligne de l'opérateur français de télécoms, a déclaré jeudi la présidente de la banque espagnole, Ana Botin. Les Echos ont rapporté mercredi que BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale étudiaient toutes les trois un possible rachat d'Orange Bank. Le journal a ajouté que Santander et le fonds américain de capital-investissement Cerberus envisageaient aussi une offre. "Nous ne sommes pas intéressés par Orange", a déclaré Ana Botin lors d'une conférence de presse à Madrid consacrée aux résultats annuels de Santander. (Reportage Emma Pinedo, version française Jean-Stéphane Brosse)