Santander : Le bénéfice net grimpe de 28% au quatrième trimestre

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le groupe bancaire espagnol Santander a fait état mercredi d'une hausse de 28% de son bénéfice net au quatrième trimestre par rapport à la même période en 2022, grâce à des revenus de prêts plus élevés en Europe et au Brésil. La banque a enregistré un bénéfice net de 2,93 milliards d'euros, contre 2,29 milliards d'euros un an plus tôt. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que Satander affiche un bénéfice net de 2,64 milliards d'euros. Santander a misé par le passé sur l'Amérique latine pour faire face aux conditions défavorables en Europe. Plus récemment, la banque a également tablé sur la croissance de la clientèle et sur des taux d'intérêt plus élevés en Europe pour augmenter ses revenus. Le revenu net d'intérêts (RNI) de Santander, qui correspond aux revenus des prêts après déduction du coût des dépôts, a augmenté de 9,5 % en glissement annuel au cours du trimestre pour atteindre 11,12 milliards d'euros, dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 10,93 milliards d'euros. (Jesús Aguado ; version française Dagmarah Mackos)