Santander : Le bénéfice net a augmenté légèrement au quatrième trimestre

Santander : Le bénéfice net a augmenté légèrement au quatrième trimestre













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Santander a fait état jeudi d'une hausse de 1% de son bénéfice net au quatrième trimestre, la hausse des revenus ayant compensé celle des provisions liées à un environnement économique incertain. Le groupe bancaire espagnol, numéro deux du secteur en Europe, a enregistré un bénéfice net de 2,29 milliards d'euros sur la période octobre-décembre, supérieur au consensus des analystes interrogés par Reuters qui tablaient sur 2,07 milliards. Les provisions pour créances douteuses ont plus que doublé au cours du trimestre par rapport à la même période de 2021 pour atteindre 3,02 milliards d'euros, principalement aux Etats-Unis et au Brésil. Ce niveau est toutefois légèrement inférieur aux prévisions des analystes qui attendaient 3,08 milliards. Le revenu net d'intérêts a augmenté de 17% à 10,2 milliards d'euros au cours du trimestre, un résultat globalement conforme au consensus, porté par la hausse des taux d'intérêt. (Reportage de Jesús Aguado, version française Dina Kartit)