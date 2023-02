Sans surprise, la BCE relève à nouveau ses taux d'intérêt d'un demi-point

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux d'intérêt pour la cinquième fois consécutive et elle prévoit au moins une nouvelle hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion en mars, poursuivant ainsi le resserrement de sa politique monétaire alors même que d'autres grands instituts d'émission réduisent le rythme. Sans surprise, la BCE a augmenté d'un demi-point ses trois taux directeurs, le taux de la facilité de dépôt étant ainsi porté à 2,5%, le taux de refinancement à 3,0%, le taux de prêt marginal à 3,25%. Cette décision porte à 300 points de base au total la hausse des taux d'intérêt dans la zone euro depuis juillet, un resserrement sans précédent dans l'histoire de la monnaie unique justifié par la lutte contre l'envolée des prix. "Compte tenu des tensions inflationnistes sous-jacentes, le Conseil des gouverneurs entend relever de nouveau les taux d'intérêt de 50 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire, en mars, et évaluera alors la trajectoire future de sa politique monétaire", a déclaré la BCE dans un communiqué. Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING, estime que la BCE "ouvre la porte soit à une pause, soit à un rythme de hausse des taux plus lent au-delà de mars". Sur les marchés, le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans creusait ses pertes, à 2,142%, et les actions européennes gagnaient du terrain. La Réserve fédérale américaine a ralenti mercredi le rythme de son resserrement monétaire et a reconnu que la désinflation était engagée, tout en réaffirmant que les coûts du crédit devaient encore augmenter. Mais les données économiques récentes dans la zone euro dressent pour le moment un tableau assez contrasté. La hausse des prix a enregistré une rapide décélération depuis le plus haut record de 10,6% atteint en octobre mais l'inflation sous-jacente se maintient à un niveau extrêmement élevé, la croissance des salaires s'accélère, le marché du travail est également tendu et le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Et une enquête de la BCE a montré que les banques durcissaient l'accès au crédit dans des proportions inégalées depuis la crise de la dette de 2011. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter ces décisions lors d'une conférence de presse à partir de 13h45 GMT. (Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)