Sans réaction, la France connaîtra un pic sanitaire fin janvier dit Véran

PARIS, 3 décembre (Reuters) - La France, confrontée à une forte cinquième vague de l'épidémie de COVID-19, devrait atteindre si rien ne change un "pic sanitaire" à la fin du mois de janvier, "avec un nombre de malades graves qui serait très important", a prévenu vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Il a cependant souligné sur franceinfo que la vaccination - notamment la campagne de rappel - et le respect des gestes barrière permettraient de "changer ça", avec un pic moins important et un peu plus précoce.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)