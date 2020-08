Sans nouveau gouvernement, le Liban risque de disparaître, dit Le Drian

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un nouveau gouvernement doit être formé au Liban, sans quoi le pays risque de disparaître, a estimé jeudi le ministre français des Affaires étrangères.

"Il faut qu'un gouvernement se reconstitue parce qu'il y a urgence, une urgence à la fois humanitaire et sanitaire (...), et une urgence politique, si on veut que ce pays tienne, parce que le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban", a déclaré Jean-Yves Le Drian sur l'antenne de RTL.

Emmanuel Macron est attendu le 1er septembre à Beyrouth. Selon une source diplomatique, il cherche à convaincre les autorités libanaises de former un gouvernement d'experts à même de réformer et de restaurer la confiance de ses concitoyens comme celle des donateurs, près d'un moins après à l'explosion qui a dévasté le port de la capitale et une partie de la ville.

