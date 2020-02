Sanofi veut créer un spécialiste des principes actifs pharmaceutiques

PARIS (Reuters) - Sanofi ambitionne de créer un "leader européen" des principes actifs pharmaceutiques (API), annonce lundi un communiqué du groupe pharmaceutique français.

"Ce projet consisterait à rassembler les activités commerciales et de développement d’API de Sanofi avec six de ses sites de fabrication d’API au sein d’une nouvelle entreprise autonome: Brindisi (Italie), Francfort Chimie (Allemagne), Haverhill (Royaume-Uni), St-Aubin-lès-Elbeuf (France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye (France)", dit Sanofi.

Sanofi étudiera l'opportunité d'introduire cette société en bourse sur Euronext Paris d’ici 2022, en fonction des conditions de marché, précise-t-il.

(Matthias Blamont; version française Nicolas Delame)