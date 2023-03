Sanofi va réduire de 78% le prix de son insuline aux Etats-Unis

(Reuters) - Sanofi a annoncé jeudi qu'elle réduirait de 78% le prix catalogue de son insuline la plus prescrite aux Etats-Unis, Lantus, à partir de l'année prochaine. Le groupe pharmaceutique français fixera également un plafond de 35 dollars (33 euros) sur le reste à charge de ce médicament pour tous les patients bénéficiant d'une assurance santé. Cette décision intervient alors que le laboratoire américain Eli Lilly a annoncé au début du mois qu'il réduirait de 70% le prix de son insuline la plus couramment prescrite aux Etats-Unis à partir du quatrième trimestre. Les députés américains critiquent les entreprises du secteur de la santé pour la hausse des coûts de l'insuline. La loi sur la réduction de l'inflation, signée par le président Joe Biden, plafonne à 35 dollars (33 euros) le reste à charge des patients assurés par Medicare. Sanofi réduira également de 70% le prix catalogue de son insuline à courte durée d'action Apidra, a précisé le groupe dans un communiqué. (Rédigé par Camille Raynaud)