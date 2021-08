Sanofi va racheter la biotech américaine Translate Bio pour 3,2 Mds$

Crédit photo © Reuters

par Matthias Blamont

PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé mardi l'acquisition pour 3,2 milliards de dollars de la biotech américaine Translate Bio, spécialiste des thérapies et vaccins à base d'ARNm (ARN messager), confirmant des informations exclusives obtenues par Reuters.

"Sanofi va se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Translate Bio au prix de 38 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,2 milliards de dollars (sur une base entièrement diluée)", (environ 2,7 milliards d'euros), précise le groupe français dans un communiqué.

Ce prix d'achat représente une prime de 56% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Translate Bio au cours des 60 derniers jours.

Les deux groupes sont déjà engagés dans un accord de collaboration et de licence exclusif et deux essais cliniques de vaccins à ARNm (l'un contre le COVID-19, l'autre contre la grippe saisonnière) sont en cours dans le cadre de cette collaboration.

Avec cette acquisition, Sanofi va mettre la main sur le pipeline de Translate Bio, qui compte notamment des molécules en développement précoce pour le traitement de la mucoviscidose et d'autres maladies pulmonaires rares. Sa plate-forme d'ARNm thérapeutiques (MRT) pourrait participer au développement d'anticorps ou de vaccins dans différents domaines thérapeutiques.

"Notre objectif est de libérer le potentiel de l'ARNm dans d'autres domaines stratégiques, comme l'immunologie, l'oncologie et les maladies rares, en plus des vaccins", observe le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, cité dans le communiqué.

L'opération, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, devrait être finalisée au troisième trimestre 2021 et Sanofi compte la financer avec sa trésorerie disponible.

Cette approche de Sanofi illustre l'intérêt des grands groupes pharmaceutiques pour la technologie ARN messager, dont l'efficacité a été prouvée par les vaccins contre le COVID-19 développés par Pfizer avec BioNTech et par Moderna.

Sanofi et Translate Bio collaborent depuis 2018 et ont fait équipe l'an dernier pour développer un candidat vaccin contre le COVID-19. Les résultats intérimaires de la phase III d'essais cliniques sont attendus au troisième trimestre.

(Reportage Matthias Blamont, avec la contribution de Caroline Humer et Lewis Krauskopf à New York, Ankur Banerjee à Bengalore, Myriam Rivet à Paris, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)