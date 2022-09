Sanofi s'attend à un effet de changes favorable au T3

PARIS, 28 septembre (Reuters) - Sanofi a annoncé mercredi s'attendre à un effet de changes positif sur ses résultats du troisième trimestre grâce notamment au renchérissement du dollar, le groupe pharmaceutique réalisant une grande partie de ses activités aux Etats-Unis.

D'après une estimation préliminaire, Sanofi prévoit un effet changes favorable d'environ 10% à 11% sur son chiffre d'affaires du troisième trimestre et d'environ 12% à 13% sur son bénéfice par action commercial.

Le dollar américain a établi ce mercredi un nouveau plus haut de plus de 20 ans face à un panier de devises de référence, soutenu par son statut de valeur refuge et le cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Le groupe, qui publie ses résultats en euros, verra donc les ventes réalisées aux Etats-Unis bénéficier d'un taux de change favorable.

Sanofi publiera ses résultats trimestriel le 28 octobre. (Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)