Sanofi s'allie à J&J sur un vaccin-candidat contre les souches pathogènes E.Coli

Sanofi s'allie à J&J sur un vaccin-candidat contre les souches pathogènes E.Coli













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Sanofi a annoncé mardi un accord avec Janssen Pharmaceuticals, entreprise du groupe Johnson & Johnson, en vue de la commercialisation d'un vaccin-candidat contre les souches pathogènes extra-intestinales E.Coli. Le vaccin-candidat, développé par Janssen et dont la phase III de son essai clinique est encore en cours, serait le premier de sa classe, affirme l'entreprise pharmaceutique. Dans le cadre de l'accord, Sanofi versera 175 millions de dollars à Janssen en paiement initial, puis l'entreprise américaine recevra des paiements d'étape en fonction des ventes réalisées. (Rédigé par Gaëlle Sheehan)