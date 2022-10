Sanofi revoit en hausse son bénéfice 2022 grâce au Dupixent et aux vaccins anti-grippaux

par Ludwig Burger

PARIS (Reuters) - Sanofi a révisé vendredi en hausse sa prévision de bénéfice annuel, grâce à la forte demande pour son médicament phare Dupixent et pour ses vaccins antigrippaux.

Le groupe pharmaceutique français table désormais sur une hausse d'environ 16% à changes constants de son bénéfice net par action (BNPA) contre 15% de croissance attendue en juillet.

Le résultat opérationnel des activités du groupe a augmenté de 26,5% au troisième trimestre à 4,5 milliards d'euros, un chiffre nettement supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 4,17 milliards.

Le cours de Sanofi avait chuté en Bourse en août dernier en raison de l'arrêt d'un projet de traitement oral de certains cancers du sein qui présentait un fort potentiel commercial, alimentant ainsi les doutes sur les capacités d'innovation du groupe.

Les inquiétudes des investisseurs avaient été également alimentées par des craintes de poursuite judiciaires aux Etats-Unis autour du Zantac, un traitement contre l'acidité gastrique contaminé par une impureté potentiellement cancérigène.

Depuis, le cours ne s'est guère redressé et, selon les analystes de Credit Suisse, Sanofi se négocie environ un tiers en dessous de ses pairs européens sur la base du bénéfice estimé 2023.Le directeur financier, Jean-Baptiste de Chatillon, qui a estimé que cette décote était exagérée, a déclaré que le groupe poursuivait sa stratégie.

"VENTS CONTRAIRES"

"Nous savons que nous affrontons des vents contraires et nous sommes là pour les surmonter et pour démontrer à nos actionnaires que nous pouvons créer plus de valeur", a-t-il déclaré à la presse lors d'une conférence téléphonique.

Le titre a ouvert en hausse de quelque 2%.

Parmi les éléments négatifs, Sanofi a annoncé avoir passé 1,6 milliard d'euros de dépréciations sur le projet le plus prometteur de Synthorx, une biotech américaine acquise pour 2,5 milliards de dollars en 2019. Ce traitement contre le cancer devrait être commercialisé plus tard que prévu, a précisé Sanofi.

Le résultat net du groupe a ainsi reculé de 10% sur le trimestre à 2,1 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du Dupixent, un médicament contre l'eczéma et l'asthme développé conjointement avec Regeneron, a bondi de 44,5% à 2,3 milliards d'euros au cours du trimestre (hors effets de changes), dépassant largement le consensus des analystes qui tablait sur 2,1 milliards d'euros.Le groupe prévoit notamment d'élargir l'utilisation du Dupixent aux maladies inflammatoires de la peau (prurigo nodulaire).

Les ventes de vaccins antigrippaux ont bondi pour leur part de 32,4% à 2 milliards d'euros, dépassant le consensus des analystes (1,6 milliard d'euros), après la commercialisation d'un nouveau sérum fortement dosé et plus cher.La vigueur du dollar a également amplifié la croissance des revenus du groupe à l'international.

(Reportage Ludwig Burger, version française Jean-Michel Bélot, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)