Sanofi revoit à la hausse son objectif de bénéfice pour 2021

PARIS (Reuters) - Sanofi a revu à la hausse jeudi son objectif de bénéfice pour 2021 après avoir vu son activité accélérer au deuxième trimestre, tirée par son médicament Dupixent et la division vaccins.

Le groupe pharmaceutique attend désormais une hausse de 12% à taux de changes constants de son bénéfice net par action (BNPA) des activités cette année, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance autour de 10%.

Au deuxième trimestre, le BNPA des activités a progressé de 16,4% à changes constants, à 1,38 euro, et le chiffre d'affaires a augmenté de 12,4% à changes constants, à 8,7 milliards d'euros.

Les ventes du Dupixent, utilisé dans le traitement de la dermatite atopique, ont progressé de 56,6% tandis que celles des vaccins ont progressé de 16,2%, avec les vaccins méningite et les rappels adultes.

Le chiffre d'affaires de la division de Santé grand public, qui avait reculé de 7,3% au premier trimestre, a progressé de 11,9%, aidé par une base de comparaison favorable et le dynamisme de la santé digestive malgré le repli continu des produits contre la toux.

"La dynamique du deuxième trimestre nous rend confiants pour le reste de l’année", a commenté dans un communiqué le directeur général Paul Hudson.

Bien que traditionnellement très présent sur les vaccins, Sanofi a été distancé par ses principaux concurrents dans la course mondiale contre le nouveau coronavirus.

Le vaccin développé avec le britannique GlaxoSmithKline devrait être disponible en décembre, a indiqué le groupe. L'Autorité européenne du médicament (EMA) a entamé ce mois-ci l'examen en continu de ce vaccin baptisé Vidprevtyn.

Parallèlement, Sanofi travaille avec Translate Bio sur un candidat-vaccin à ARN messager contre le COVID-19 dont il a lancé en mars la première phase des essais cliniques.

