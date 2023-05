Sanofi : Résultats positifs pour le Frexalimab dans le traitement de la sclérose en plaques

Sanofi : Résultats positifs pour le Frexalimab dans le traitement de la sclérose en plaques













31 mai (Reuters) - Sanofi SA: * LES RÉSULTATS POSITIFS DE LA PHASE 2 DU FREXALIMAB MONTRENT UNE RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ DE LA MALADIE DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES RÉCURRENTE * DONNÉES POSITIVES DE PHASE II RELATIVES AU FREXALIMAB, UN NOUVEL ANTICORPS ANTI-CD40L EXPÉRIMENTAL * LE FREXALIMAB A ATTEINT SON CRITÈRE D'ÉVALUATION PRIMAIRE AVEC UNERÉDUCTION DE 89% DES NOUVELLES LÉSIONS CÉRÉBRALES DANS LE GROUPE AYANT REÇU LA DOSE LA PLUS ÉLEVÉE VERSUS PLACEBO * SANOFI PRÉVOIT DE LANCER DES ESSAIS PIVOTS DANS LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES AU DÉBUT DE 2024 * APRÈS 12 SEMAINES DE TRAITEMENT, LE NOMBRE DE NOUVELLES LÉSIONS EN T1 REHAUSSÉES PAR LE GADOLINIUM A DIMINUÉ DE 89% DANS LE GROUPE TRAITÉ PAR LA DOSE LA PLUS ÉLEVÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)