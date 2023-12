Sanofi renonce à un accord avec Maze sur la maladie de Pompe après des objections de la FTC américaine

PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé lundi l'abandon d'un accord de licence exclusive avec Maze Therapeutics pour un traitement contre la maladie de Pompe développé par ce dernier, en raison d'objections soulevées par les autorités réglementaires américaines. La Commission fédérale du Commerce (FTC) aux Etats-Unis a annoncé lundi son intention de demander une injonction préliminaire contre cet accord de licence annoncé en mai dernier, en raison de ses craintes sur le plan de la concurrence pour le traitement de la maladie de Pompe. "Au vu des retards qu'un litige prolongé risqued'occasionner, Sanofi est parvenue à la conclusion qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur des patients de contester ce litige et a donc décidé de résilier l’accord conclu avec Maze, conformément aux dispositions prévues dans l’accord", a déclaré le laboratoire français dans un communiqué, en se disant "déçu" de l'initiative de la FTC. Cette dernière a estimé que l'accord représentait un montant de 755 millions de dollars (701 millions d'euros). La maladie de Pompe est une maladie rare d'origine génétique caractérisée par une déficience en enzymes digestives. Elle se traduit par une faiblesse musculaire progressive, des difficultés respiratoires voire des troubles cardiaques. (Rédigé par Bertrand Boucey, avec Diane Bartz à Washington)