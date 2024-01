Sanofi rachète le projet américain INBRX-101 pour environ 2,2 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe pharmaceutique Sanofi a accepté de racheter le projet de développement de médicaments INBRX-101 à sa société mère Inhibrx Inc pour un montant d'environ 2,2 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés mardi. Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires d'Inhibrx recevront 30 dollars par action en espèces (27,50 euros), et un droit de valeur contingente égal à 5 dollars et 0,25 action de New Inhibrx, une nouvelle société cotée en Bourse. Après la conclusion de l'opération, New Inhibrx continuera d'opérer sous le nom d'"Inhibrx" et sera dirigée par Mark Lappe en tant que président-directeur général. Sanofi sera responsable des dettes en cours de Inhibrx vis-à-vis de tiers et financera New Inhibrx à hauteur de 200 millions de dollars. Sanofi conservera également une participation de 8% dans New Inhibrx. Le secteur pharmaceutique mondial a connu une vague de rachats ces derniers mois. En décembre, Bristol-Myers Squibb a annoncé le rachat pour 14 milliards de dollars de Karuna Therapeutics tandis qu'une source a rapporté en début d'année que Novartis était en discussions avancées pour acquérir Cytokinetics dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société biopharmaceutique américaine à plus de 10 milliards de dollars. (Reportage Sudip Kar-Gupta ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)