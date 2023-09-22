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Sanofi prévoit une amélioration de sa marge brute en 2023

Sanofi prévoit une amélioration de sa marge brute en 2023

22 septembre (Reuters) - Sanofi SA:

* ESTIMATION PRELIMINAIRE DE L'IMPACT DU CHANGE ENTRE -8,5% ET -9,5% SUR LE BPA DU 3EME TRIMESTRE 2023

* L'ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DE L'IMPACT DU CHANGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 SE SITUE APPROXIMATIVEMENT ENTRE -7,5% ET -8,5%

* UNE AMÉLIORATION DE LA MARGE BRUTE EST ATTENDUE POUR L'ANNÉE FISCALE 2023

* LES PLUS-VALUES PROVENANT DES CESSIONS DE PRODUITS DEVRAIENT ATTEINDRE ENVIRON 200 MILLIONS D'EUROS AU SECOND SEMESTRE 2023 (ENVIRON 600 MILLIONS D'EUROS POUR L'EXERCICE 2023) Texte original sur Eikon [ID: nGNE4DWYTD] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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