Sanofi prend le contrôle commercial du Beyfortus (nirsevimab) aux États-Unis

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le laboratoire Sanofi a annoncé mardi qu'il allait prendre le contrôle commercial aux États-Unis du Beyfortus (nirsevimab) développé conjointement avec AstraZeneca. Dans un communiqué, Sanofi indique avoir simultanément conclu un accord de redevance directe avec la biotech suédoise Sobi pour partager une partie des ventes nettes aux États-Unis de nirsevimab, anticorps expérimental à longue durée d’action conçu pour protéger les nourrissons contre les infections par le Virus respiratoire syncytial (VRS). L'accord de collaboration existant avec AstraZeneca reste en vigueur pour les activités liées au nirsevimab en dehors des États-Unis, a précisé le laboratoire. (Rédigé par Kate Entringer)