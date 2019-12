Sanofi met fin à ses recherches sur le diabète, recentre ses activités

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé lundi son intention de mettre fin à ses recherches sur le diabète et les maladies cardiovasculaires dans le cadre d'un plan de réorganisation en trois grandes entités commerciales globales.

Le groupe pharmaceutique français, dont le nouveau directeur général Paul Hudson exposera les priorités stratégiques mardi à Cambridge, dans le Massachusetts, dit également prévoir deux milliards d'euros d'économies supplémentaires d'ici 2022 et table sur une marge opérationnelle de 30% la même année, puis de plus de 32% en 2025.

Ces nouvelles économies viendront s'ajouter à un objectif de réduction des coûts de 1,5 milliard d'euros atteint en 2018 un an plus tôt que prévu.

La fin à la recherche sur le diabète marque un tournant dans la stratégie de l'entreprise, qui a dominé le marché de l'insuline pendant près de deux décennies avant de perdre des brevets et de subir un recul de ses ventes.

"Nous reconnaissons qu'il devient de plus en plus difficile d'obtenir des innovations décisives, que nous devons être efficaces et déplacer nos ressources vers des domaines qui offres davantage d'opportunités. Aussi difficile soit-il, nous faisons ce choix", a déclaré Paul Hudson, s'adressant à la presse.

Le groupe a annoncé lundi l'acquisition de l'entreprise californienne de biotechnologie Synthorx pour 2,5 milliards de dollars (2,26 milliards d'euros), renforçant sa présence dans le domaine porteur des traitements contre le cancer.

