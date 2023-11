Sanofi : Le PNF enquête depuis mars pour des soupçons de manipulation de cours-source

(Avec confirmation d'une source judiciaire) PARIS, 7 novembre (Reuters) - Le Parquet national financier (PNF) a ouvert en mars une enquête préliminaire des chefs de diffusion d'information fausse ou trompeuse et de manipulation de cours, confiée à la brigade financière, portant sur la communication financière du groupe Sanofi, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Selon le média d'investigation La Lettre, qui a révélé l'information, l'enquête concerne le lancement en 2017 de l'un des médicaments vedettes du laboratoire français, le Dupixent. Joint par Reuters, Sanofi a dit "ne pas être au courant d'une quelconque enquête préliminaire du Parquet National Financier sur ses comptes 2017 ou autre". "En tant que société cotée, les informations financières que Sanofi publient sont exactes, précises et sincères, et sont par ailleurs dûment auditées par deux cabinets de commissariats aux comptes. Sanofi se réserve le droit d'agir en justice contre toute allégation mensongère ou diffamatoire", a ajouté le groupe. A la Bourse de Paris, le titre Sanofi reculait de 1,38% à 10h45 GMT, alors que le CAC 40 baissait de 0,36%. (Tassilo Hummel, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)