A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Sanofi : Le Japon approuve Dupixent pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée

Sanofi : Le Japon approuve Dupixent pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée

16 février (Reuters) - Sanofi SA:

* LE JAPON EST LE PREMIER PAYS DANS LE MONDE À APPROUVER DUPIXENT(R) POUR LE TRAITEMENT DE L'URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANÉE

* L'APPROBATION EST FONDÉE ESSENTIELLEMENT SUR LES RÉSULTATS D'UN ESSAI DE PHASE III AYANT MONTRÉ QUE DUPIXENT RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT LES DÉMANGEAISONS, COMPARATIVEMENT AU PLACEBO.

* L'URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANÉE EST LA CINQUIÈME INDICATION APPROUVÉE DE DUPIXENT AU JAPON ET LA SIXIÈME INDICATION APPROUVÉE À L'ÉCHELLE MONDIALE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2024 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Plus d'actualités Reuters

Chargement en cours...

Toute l'actualité
Comparateur courtiers en ligne