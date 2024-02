Sanofi : Le Japon approuve Dupixent pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée

16 février (Reuters) - Sanofi SA: * LE JAPON EST LE PREMIER PAYS DANS LE MONDE À APPROUVER DUPIXENT(R) POUR LE TRAITEMENT DE L'URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANÉE * L'APPROBATION EST FONDÉE ESSENTIELLEMENT SUR LES RÉSULTATS D'UN ESSAI DE PHASE III AYANT MONTRÉ QUE DUPIXENT RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT LES DÉMANGEAISONS, COMPARATIVEMENT AU PLACEBO. * L'URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANÉE EST LA CINQUIÈME INDICATION APPROUVÉE DE DUPIXENT AU JAPON ET LA SIXIÈME INDICATION APPROUVÉE À L'ÉCHELLE MONDIALE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)