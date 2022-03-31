Sanofi lance une émission obligataire indexée sur l’accès aux médicaments
31 mars (Reuters) - Sanofi SA:
* SANOFI LANCE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE INDEXÉE SUR L'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS
* SANOFI A ARRÊTÉ MERCREDI 30 MARS 2022, LES TERMES FINANCIERS DE SON ÉMISSION OBLIGATAIRE À DOUBLE TRANCHE POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D'EUROS
* DEUX TRANCHES : 850 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS À TAUX FIXE, QUI ARRIVERONT À ÉCHÉANCE EN AVRIL 2025, PORTANT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL DE 0,875% ET 650 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS À TAUX FIXE, QUI ARRIVERONT À ÉCHÉANCE EN AVRIL 2029, PORTANT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL DE 1,250% Texte original sur Eikon [ID: nGNE2bfws1] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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