Sanofi lance son OPA sur la biotech californienne Synthorx

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Sanofi a annoncé son intention de lancer ce lundi son offre publique d'achat pour acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de l'entreprise californienne Synthorx au prix de 68 dollars par action, en numéraire.

Le rachat de la biotech californienne, approuvé à l’unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, avait été annoncé début décembre par le géant pharmaceutique français.

Le prix de 68 dollars par action, conforme à l'accord de fusion, valorise approximativement Synthorx à 2,5 milliards de dollars.

"L'offre expirera une minute après 23 h 59, heure de New York, le mercredi 22 janvier 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l'accord de fusion et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission des États-Unis", précise le communiqué de Sanofi.

Synthorx, dont le siège se trouve à La Jolla, en Californie, est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements visant à prolonger et améliorer la vie des personnes atteintes de cancer ou de troubles auto-immuns. Elle a affiché en 2018 une perte nette de 56,6 millions de dollars.

Son principal médicament en immuno-oncologie, le THOR-707, est en phase de développement clinique dans le traitement de tumeurs multiples solides.

(Henri-Pierre André)