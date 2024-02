Sanofi : La FDA accorde un examen prioritaire à la demande de licence de produits biologique relative à Dupixent

23 février (Reuters) - Sanofi SA: * LA FDA ACCORDE UN EXAMEN PRIORITAIRE À LA DEMANDE DE LICENCE DE PRODUITS BIOLOGIQUE RELATIVE À DUPIXENT(R) POUR LE TRAITEMENT DE LA BPCO AVEC INFLAMMATION DE TYPE 2 * S'IL EST APPROUVÉ, DUPIXENT DEVIENDRAIT LE SEUL MÉDICAMENT BIOLOGIQUE POUR LE TRAITEMENT DE LA BPCO ET LE PREMIER NOUVEAU MÉDICAMENT INDIQUÉ POUR CETTE MALADIE DEPUIS PLUS DE DIX ANS * DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES SONT ÉGALEMENT EN COURS D'EXAMEN EN CHINE ET DANS L'UNION EUROPÉENNE * LA FDA DEVRAIT RENDRE SA DÉCISION LE 27 JUIN 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)