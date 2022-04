Sanofi : La FDA accorde un examen prioritaire à Dupixent pour traiter certains patients

4 avril (Reuters) - Sanofi SA a annoncé lundi:

* QUE LA FDA ACCEPTE D'ACCORDER UN EXAMEN PRIORITAIRE À DUPIXENT (DUPILUMAB) POUR LE TRAITEMENT DES PATIENTS DE 12 ANS ET PLUS SOUFFRANT D'ŒSOPHAGITE À ÉOSINOPHILES