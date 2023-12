Sanofi : L'essai de phase III consacré au Sarclisa atteint son critère d'évaluation primaire

Sanofi : L'essai de phase III consacré au Sarclisa atteint son critère d'évaluation primaire













7 décembre (Reuters) - Sanofi SA: * L'ESSAI DE PHASE III CONSACRÉ AU SARCLISA(R) (ISATUXIMAB) A ATTEINT SON CRITÈRE D'ÉVALUATION PRIMAIRE DE SURVIE SANS PROGRESSION CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS D'UN MYÉLOME MULTIPLE NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ, NON ÉLIGIBLES À UNE GREFFE * SARCLISA COMBINÉ À L'ASSOCIATION BORTÉZOMIB-LÉNALIDOMIDE-DEXAMÉTHASONE (VRD) A PERMIS DE RÉDUIRE SIGNIFICATIVEMENT LE RISQUE DE PROGRESSION OU DE DÉCÈS, COMPARATIVEMENT AU PROTOCOLE VRD SEULEMENT * PREMIER ESSAI MONDIAL DE PHASE III POSITIF D'UN ANTICORPS ANTI-CD38 EN ASSOCIATION AVEC UNE CHIMIOTHÉRAPIE VRD CHEZ DES PATIENTS NON ÉLIGIBLES À UNE GREFFE QUI RENFORCE LE POTENTIEL DE SARCLISA EN TANT QUE MÉDICAMENT PREMIER DE SA CLASSE * LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE SERONT PRÉSENTÉS DANS LE CADRE D'UN FUTUR CONGRÈS MÉDICAL ET FORMERONT LA BASE D'UNE PROCHAINE SOUMISSION RÉGLEMENTAIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)