Sanofi évoque 12 candidats-médicaments pouvant rapporter 1 Md$ par an

(Reuters) - Sanofi développe un portefeuille de 12 candidats-médicaments qui pourraient générer des ventes annuelles de plus d'un milliard de dollars (927,90 millions d'euros), a déclaré jeudi le groupe pharmaceutique. Cette annonce intervient alors que Sanofi fait face à la pression des investisseurs après son abandon des objectifs de marge pour 2025 pouafin d'augmenter les dépenses de recherche et développement (R&D). Les 12 médicaments vedettes en cours d'étude clinique comprennent neuf produits et vaccins dont le potentiel de ventes maximales se situe entre 2 et 5 milliards d'euros, a indiqué Sanofi dans un communiqué. Le groupe a également évoqué avoir trois produits en développement pouvant générer des ventes maximales de plus de 5 milliards d'euros grâce à leur potentiel de traitement de plusieurs maladies. Le titre Sanofi restait stable à la bourse de Paris, après avoir pris 1,5% dans les échanges matinaux. Depuis l'annonce surprise de l'abandon des objectifs 2025 le 27 octobre, qui a fait chuter l'action de 15%, les investisseurs cherchaient à connaître le budget réservé à la recherche et développement (R&D) et les bénéfices attendus. Sanofi s'attend à ce que ses produits récemment lancés et ceux à venir génèrent plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles d'ici à 2030, a déclaré le laboratoire pharmaceutique lors de sa journée investisseurs tenue jeudi à New York Son anti-inflammatoire le plus vendu, le Dupixent, devrait enregistrer une croissance annuelle dans "la fourchette inférieure à deux chiffres" entre 2023 et 2030. Les nouvelles prévisions pour le produit impliquent des ventes d'environ 22 milliards d'euros en 2030, soit 2 milliards de plus que prévu, selon les analystes de JP Morgan et Jefferies. "Nous pensons que le relèvement des ventes maximales de Dupixent ainsi que les objectifs détaillés pour 2030 et au-delà ont été bien accueillis", a déclaré JP Morgan dans une note aux clients. Le responsable Recherche et Développement de Sanofi, Houman Ashrafian, a déclaré que le groupe disposait de "nombreux actifs très prometteurs au stade de développement intermédiaire ou avancé", a dit Houman Ashrafian, responsable Recherche et Développement de Sanofi. "Nous sommes convaincus de notre capacité à améliorer les résultats cliniques au bénéfice des patients partout dans le monde, tout en mettant de nouveaux médicaments innovants sur le marché et en renforçant notre leadership en immunologie et en neuro-inflammation", a-t-il ajouté. Selon Sanofi, son médicament antiviral Beyfortus commercialisé récemment, devrait également contribuer à atteindre les prévisions de ventes du groupe. Le traitement contre l'eczéma, l'amlitelimab, et le frexalimab contre la sclérose en plaques, qui seront tous deux testés dans le cadre d'essais de phase III dès 2024, pourraient rapporter plus de 5 milliards d'euros de ventes annuelles, a déclaré Sanofi. Le groupe a ajouté qu'une pilule expérimentale contre le psoriasis et d'autres maladies inflammatoires, appartenant à une classe de médicaments appelés inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF), présentait le même potentiel commercial. L'entreprise a réitéré son ambition de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards d'euros pour son activité Vaccins à l'horizon 2030. (Reportage Anirudh Saligrama et Shivani Tanna à Bangalore; version française Camille Raynaud et Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)