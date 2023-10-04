A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Sanofi et Teva collaborent sur des maladies inflammatoires de l’intestin

Sanofi et Teva collaborent sur des maladies inflammatoires de l’intestin

4 octobre (Reuters) - Sanofi SA:

* SANOFI ET TEVA ANNONCENT UNE COLLABORATION EXCLUSIVE POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'INTESTIN

* TEV'574, UN NOUVEL ANTICORPS ANTI-TL1A, EST DÉVELOPPÉ POUR LE TRAITEMENT DE LA COLITE ULCÉREUSE ET LA MALADIE DE CROHN.

* TEVA RECEVRA UN PAIEMENT INITIAL DE 469 MILLIONS D'EUROS (500 MILLIONS DE DOLLARS) ET JUSQU'À 940 MILLIONS D'EUROS (UN MILLIARD DE DOLLARS) DE PAIEMENTS D'ÉTAPE

* LES PREMIERS RÉSULTATS DU PROGRAMME DEVRAIENT ÊTRE DISPONIBLES EN 2024

* TEVA SERA RESPONSABLE DE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN EUROPE, EN ISRAËL ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS

* SANOFI DIRIGERA LES ACTIVITÉS DE COMMERCIALISATION AUX ÉTATS-UNIS, AU JAPON, DANS D'AUTRES PAYS D'ASIE ET DANS LE RESTE DU MONDE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
Publicité