Sanofi et Teva collaborent sur des maladies inflammatoires de l’intestin

4 octobre (Reuters) - Sanofi SA: * SANOFI ET TEVA ANNONCENT UNE COLLABORATION EXCLUSIVE POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'INTESTIN * TEV'574, UN NOUVEL ANTICORPS ANTI-TL1A, EST DÉVELOPPÉ POUR LE TRAITEMENT DE LA COLITE ULCÉREUSE ET LA MALADIE DE CROHN. * TEVA RECEVRA UN PAIEMENT INITIAL DE 469 MILLIONS D'EUROS (500 MILLIONS DE DOLLARS) ET JUSQU'À 940 MILLIONS D'EUROS (UN MILLIARD DE DOLLARS) DE PAIEMENTS D'ÉTAPE * LES PREMIERS RÉSULTATS DU PROGRAMME DEVRAIENT ÊTRE DISPONIBLES EN 2024 * TEVA SERA RESPONSABLE DE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN EUROPE, EN ISRAËL ET DANS CERTAINS AUTRES PAYS * SANOFI DIRIGERA LES ACTIVITÉS DE COMMERCIALISATION AUX ÉTATS-UNIS, AU JAPON, DANS D'AUTRES PAYS D'ASIE ET DANS LE RESTE DU MONDE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)