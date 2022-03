Sanofi et IGM Biosciences annoncent un accord de collaboration

29 mars (Reuters) - Sanofi ET IGM Biosciences annoncent mardi:

* UN ACCORD DE COLLABORATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DE CIBLES EN ONCOLOGIE, IMMUNOLOGIE ET INFLAMMATION

* QU'IGM RECEVRA UN PAIEMENT INITIAL DE 150 MILLIONS DE DOLLARS ET, POTENTIELLEMENT, PLUS DE 6 MILLIARDS DE DOLLARS DE PAIEMENTS POUR LES ÉTAPES FRANCHIES CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT, L'APPROBATION RÉGLEMENTAIRE ET LA COMMERCIALISATION Texte original sur Eikon