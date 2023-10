Sanofi envisage la cotation en bourse de sa division "Santé grand public" fin 2024

27 octobre (Reuters) - Le fabricant français de médicaments Sanofi a déclaré vendredi qu'il envisageait la cotation séparée en Bourse de son activité "Santé Grand Public" à partir du quatrième trimestre de l'année prochaine, alors qu'il cherche à stimuler le développement de nouveaux médicaments. "Sanofi étudie les scénarios de séparation possibles, mais estime que la voie la plus susceptible d'être empruntée serait celle d'une opération sur les marchés de capitaux par la création d'une société cotée en bourse dont le siège serait à Paris", a déclaré Sanofi dans un communiqué. (Reportage Ludwig Burger ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)