Sanofi entend devenir un champion de l'immunologie

Sanofi entend devenir un champion de l'immunologie













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Sanofi a fait état jeudi de son ambition de devenir un champion de l'immunologie grâce aux lancements récents ou à venir d'actifs pharmaceutiques qui devraient générer plus de 10 milliards d'euros de ventes annuelles d'ici à 2030. "Nous avons confiance dans notre portefeuille actuel de produits et dans la solidité de notre pipeline pour obtenir une croissance durable jusqu'en 2030 et pour les années à suivre", a déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi, dans un communiqué. Le groupe a indiqué avoir 12 "blockbusters" potentiels en cours d'étude clinique: neuf médicaments et vaccins innovants avec un chiffre d’affaires potentiel de 2 à 5 milliards d'euros chacun en rythme de croisière et 3 actifs aux potentielles multiples indications avec un chiffre d’affaires potentiel de plus 5 milliards d’euros chacun en rythme de croisière. Le laboratoire pharmaceutique a dit que son anti-inflammatoire le plus vendu, le Dupixent, devrait continuer d'enregistrer une solide performance et que le taux de croissance annuel composé de son chiffre d'affaires devrait se maintenir dans la fourchette inférieure à deux chiffres entre 2023 et 2030. "Nous occupons aujourd'hui une position privilégiée grâce à de nombreux actifs très prometteurs au stade de développement intermédiaire ou avancé", a dit Houman Ashrafian, responsable Recherche et Développement de Sanofi. "Nous sommes convaincus de notre capacité à améliorer les résultats cliniques au bénéfice des patients partout dans le monde, tout en mettant de nouveaux médicaments innovants sur le marché et en renforçant notre leadership en immunologie et en neuro-inflammation." L'entreprise a réitéré son ambition de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards d'euros pour son activité Vaccins à l'horizon 2030. Le titre Sanofi a sous-performé ses concurrents ces dernières années, les investisseurs craignant que le groupe ne soit trop dépendant du Dupixent. (Reportage Anirudh Saligrama et Shivani Tanna à Bangalore; version française Camille Raynaud)