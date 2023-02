Sanofi déçoit sur sa prévision de bénéfice pour 2023

Sanofi déçoit sur sa prévision de bénéfice pour 2023













Crédit photo © Reuters

par Ludwig Burger (Reuters) - Sanofi accusait vendredi la plus forte baisse du CAC 40 alors que le groupe pharmaceutique a dit s'attendre à une croissance modérée de son bénéfice net par action (BNPA) en 2023, le succès de son médicament Dupixent devant être contrebalancé par la concurrence accrue pour le traitement Aubajio et des coûts de lancement de nouveaux produits. A la Bourse de Paris, l'action Sanofi reculait de 3,5% à 83,67 euros vers 10h20 quand le CAC 40 reculait au même moment de 0,41%. Le groupe pharmaceutique français a déclaré s'attendre à un BNPA ajusté en hausse d'un pourcentage "dans le bas de la fourchette à un chiffre" (soit autour de 1%), sans tenir compte d'un effet de changes compris entre environ -3,5% à -4,5%. Le médicament contre la sclérose en plaques Aubagio, qui a réalisé deux milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, sera confronté à la concurrence de produits moins chers au cours des prochains mois après avoir perdu la protection de son brevet, a prévenu Sanofi. Le groupe a toutefois réaffirmé son ambition d'atteindre des ventes de Dupixent, son traitement contre l'asthme et l'eczéma, de 10 milliards d'euros cette année, en hausse de plus de 20% par rapport aux 8,29 milliards d'euros engrangés en 2022. RECUL DE VENTES DE VACCINS Dans une note, les analystes de Jefferies estiment que la prévision de BNPA pour 2023 "pourrait décevoir" car elle implique une révision à la baisse du consensus de l'ordre de 2% à 4%. Ceux de JPMorgan et de Credit Suisse pointent de leur côté un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au quatrième trimestre en raison de la performance moins bonne que prévu des ventes de vaccins. Sur la période, les revenus du groupe ont progressé de 7,3% (+2,6% à changes constants) à 10,725 milliards d'euros, tirés par les ventes du Dupixent, développé conjointement avec Regeneron, qui ont bondi de 42% à 2,4 milliards d'euros. En revanche les ventes de vaccins ont reculé de 16,3%, en raison d'une saison grippale plus précoce qui a entraîné des livraisons lors du troisième trimestre. COÛTS DE LANCEMENT Sanofi doit lancer cette année deux nouveaux produits, le traitement de l'hémophilie A Altuviiio et le médicament antiviral Beyfortus, des lancements qui constituent un test important pour le groupe pour regagner la confiance des investisseurs. Mais ces lancements vont peser sur les bénéfices cette année, a prévenu vendredi le directeur financier Jean-Baptiste de Chatillon lors d'un point presse. "Cela entraînera également certains coûts d'investissement pour soutenir les lancements car il est important que ces produits soient bien connus dans les différentes régions où nous les lançons", a-t-il ajouté. Autre dossier important pour l'année 2023, la publication des résultats d’un essai pivot pour Dupixent dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie pulmonaire courante chez les fumeurs. Sanofi prévoit que les ventes de Dupixent pourraient atteindre jusqu'à 13 milliards d'euros mais les investisseurs s'attendent à un chiffre encore supérieur car l'utilisation du médicament pour le traitement de la BPCO n'est pas incluse dans l'objectif de vente du groupe. Les analystes s'attendent à ce que les résultats de l'étude soient publiés au cours du premier semestre. (Reportage Ludwig Burger et Dina Kartit, avec la contribution de Clément Martinot, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)