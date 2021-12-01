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Sanofi confirme ses solides perspectives de croissance et présente un portefeuille de plusieurs candidats vaccins innovants

Sanofi confirme ses solides perspectives de croissance et présente un portefeuille de plusieurs candidats vaccins innovants

1er décembre (Reuters) - SANOFI annonce mercredi :

* CONFIRMER SES SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET PRÉSENTE UN PORTEFEUILLE DE PLUSIEURS CANDIDATS VACCINS INNOVANTS

* CONFIRMER SES PRÉVISIONS VACCINS À MOYEN TERME ET TABLE SUR UNE CROISSANCE DES VENTES À UN CHIFFRE, SITUÉ DANS UNE FOURCHETTE MOYENNE À SUPÉRIEURE ET A POUR OBJECTIF DE PLUS QUE DOUBLER LES VENTES DE L'ACTIVITÉ VACCINS D'ICI À LA FIN DE LA DÉCENNIE

* CETTE CROISSANCE SOUTENUE SERA PORTÉE PAR QUATRE GRANDES FRANCHISES - GRIPPE, MÉNINGITE, VACCINS PPH ET VACCINS DE RAPPELS

* LA CROISSANCE SERA ÉGALEMENT SOUTENUE PAR NIRSEVIMAB, PREMIER ANTICORPS MONOCLONAL POUR LA PROTECTION DE TOUS LES NOURRISSONS CONTRE LES INFECTIONS CAUSÉES PAR LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL

* CES FRANCHISES SONT BIEN POSITIONNÉES POUR CAPTER LA CROISSANCE DES MARCHÉS, NOTAMMENT SUR LE MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA GRIPPE, QUE SANOFI ESTIME À PLUS DE 15 MILLIARDS D'EUROS D'ICI 2030

* SUR LES DIX NOUVEAUX CANDIDATS VACCINS QUI DOIVENT ENTRER EN STADE CLINIQUE D'ICI À 2025, SIX FERONT APPEL À L'ARNM POUR CIBLER DES MALADIES POUR LESQUELLES LES BESOINS NON POURVUS SONT IMPORTANTS, COMME LA CHLAMYDIA ET L'ACNÉ

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