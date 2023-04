Sanofi confirme sa prévision pour 2023, résultats en hausse au T1

PARIS, 27 avril (Reuters) - Sanofi a confirmé jeudi sa prévision annuelle de bénéfice après un premier trimestre soutenu par le succès constant de son médicament Dupixent, les ventes de vaccins et celles de la division de santé grand public. Le groupe table toujours sur un bénéfice net par action (BNPA) des activités en hausse à taux de changes constants d'un pourcentage "dans le bas de la fourchette à un chiffre" (soit autour de 1%), une prévision qui avait déçu les investisseurs lors de l'annonce des résultats annuels début février. L'impact des effet de changes sur le BNPA a en revanche été revu dans une fourchette de -5,5% à -6,5%, contre environ -3,5% à -4,5%. Au premier trimestre, le BNPA des activités a progressé de 11,9% à taux de changes constants, et le chiffre d'affaires net de 5,5%, à 10,22 milliards d'euros. Les ventes de vaccins ont augmenté de 15,2%, celles de la santé grand public de 11,2% tandis que les revenus issus de la médecine générale ont baissé de 11,4%. Les ventes du Dupixent, un traitement utilisé notamment pour la dermatite atopique, ont grimpé de 39,7%. "Dupixent poursuit sa forte performance et est en bonne voie pour atteindre l'objectif de 10 milliards d'euros de ventes pour cette année", a commenté dans un communiqué le directeur général Paul Hudson. "Nous sommes confiants dans les perspectives de nos activités pour le reste de l'année, tout en gérant notre dernière perte d'exclusivité significative de la décennie avec l'entrée sur le marché américain à la fin du premier trimestre des génériques d'Aubagio", a-t-il ajouté. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)