Sanofi confirme prévoir un recul de son BNPA des activités en 2024

PARIS, 1er février (Reuters) - Sanofi a confirmé jeudi viser un recul de son bénéfice net par action (BNPA) des activités en 2024 en raison de l'augmentation attendue de son taux d'imposition, après une performance conforme à ses attentes l'an dernier. Le groupe pharmaceutique s'attend à un repli "dans le bas de la fourchette à un chiffre" en tenant compte de cet effet et à un BNPA "à peu près stable" par rapport à 2023 en l'excluant. En 2023, le BNPA a progressé de 5,4% à taux de changes constants, à 8,11 euros, en ligne avec l'objectif de Sanofi qui avait dit viser une progression autour de 5%. Le groupe a profité l'an dernier de la bonne santé de ses divisions Vaccins et Médecine de spécialités dont le chiffre d'affaires a progressé respectivement de 21,1% et de 13,7% au quatrième trimestre. Les ventes de la Santé Grand Public ont progressé de 8,5% tandis que celle de la division Médecine générale ont reculé de 2,4%. Sanofi a présenté en octobre un projet de scission de son activité Santé Grand Public visant à terme une introduction en Bourse. Le groupe n'a pas fait état d'avancées sur ce plan dans son communiqué de résultats. Il avait aussi abandonné son objectif de marge opérationnelle pour 2025 en raison des investissements menés dans la recherche et le développement, faisant alors chuter son titre de presque 19% en une seule séance. "Nous continuerons d'investir dans la R&D, en capitalisant sur l'intelligence artificielle, et nous restons concentrés sur nos opportunités de lancements, telles que Dupixent dans la BPCO", a commenté le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, cité dans le communiqué. En novembre, Sanofi avait dit prévoir de demander l'autorisation de mise sur le marché américain de son anti-inflammatoire le plus vendu, le Dupixent, pour le traitement du "poumon du fumeur", également connu sous le nom de BPCO, après qu'un deuxième essai de grande envergure a montré des améliorations significatives chez des patients. Dans un communiqué séparé, Sanofi a par ailleurs annoncé jeudi la nomination de François-Xavier Roger comme directeur financier en remplacement de Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon. François-Xavier Roger, qui était jusqu'à présent directeur financier de Nestlé, prendra ses fonctions le 1er avril. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)