Sanofi : Avis favorable du CHMP de l'EMA pour le Beyfortus (Nirsevimab)
16 septembre (Reuters) - Sanofi annonce vendredi dans un communiqué que :
* LE CHMP (COMITÉ DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN) DE L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS (EMA) A RENDU UN AVIS FAVORABLE SUR LE BEYFORTUS (NIRSEVIMAB) DANS LA PRÉVENTION DES INFECTIONS PAR LE VRS (VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL) CHEZ LE NOURRISSON
* CETTE RECOMMANDATION EST FONDÉE SUR LES RÉSULTATS DU PROGRAMME D'ESSAIS CLINIQUES
* S'IL EST APPROUVÉ, BEYFORTUS DEVRAIT ÊTRE LA PREMIÈRE OPTION DE NATURE À CONFÉRER UNE PROTECTION ÉTENDUE AUX NOUVEAU-NÉS ET AUX NOURRISSONS CONTRE LES INFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES INFÉRIEURES, DONT LES BRONCHIOLITES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
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