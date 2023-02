Sanofi anticipe un BNPA dans le bas de la fourchette à un chiffre en 2023

(Reuters) - Sanofi a déclaré vendredi s'attendre à une croissance du bénéfice net par action (BNPA) de ses activités en 2023 dans le bas d'une fourchette à un chiffre à taux de changes constants, soutenue par des résultats solides en 2022. Le groupe pharmaceutique français anticipe un effet de changes sur le BNPA des activités en 2023 compris entre environ -3,5% à -4,5% à taux de change moyens de janvier 2023. Le groupe a enregistré un résultat opérationnel des activités au quatrième trimestre à 2,72 milliards d'euros, un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 2,69 milliards. Les ventes de Sanofi ont été principalement portées par son traitement Dupixent contre l'eczéma et l'asthme, développé conjointement avec Regeneron, et dont les ventes ont bondi de 42% à 2,4 milliards d'euros au cours du trimestre clos le 31 décembre, légèrement au-dessus d'un consensus de 2,37 milliards d'euros. La société a déclaré que son ambition était d'atteindre des ventes de Dupixent de 10 milliards d'euros cette année, en hausse de plus de 20% par rapport aux 8,29 milliards d'euros engrangés en 2022. "Nous sommes confiants dans nos capacités commerciales exceptionnelles, notamment dans notre ambition d'atteindre 10 milliards d'euros de ventes de Dupixent en 2023 et notre capacité à délivrer une croissance du BNPA dans le bas de la fourchette à un chiffre en 2023", a déclaré le directeur général Paul Hudson. En revanche, les ventes de la division vaccins de Sanofi ont reculé de 42%, en raison d'une séquence plus précoce des livraisons de vaccins contre la grippe et Polio/Coqueluche/Hib (PPH) ainsi que de la progression des ventes non consolidées de Vaxelis, indique le groupe. (Reportage Dina Kartit et Ludwig Burger, édité par Matthieu Protard)