Sanofi anticipe un BNPA dans le bas de la fourchette à un chiffre en 2023

3 février (Reuters) - Sanofi a déclaré vendredi s'attendre à une croissance du bénéfice net par action (BNPA) de ses activités en 2023 dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de changes constants, soutenue par des résultats solides en 2022. Le groupe pharmaceutique français anticipe un effet de changes sur le BNPA des activités en 2023 compris entre environ -3,5% à -4,5% à taux de change moyens de janvier 2023. Le groupe a enregistré un résultat opérationnel des activités au quatrième trimestre à 2,72 milliards d'euros, un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 2,69 milliards. "Nous sommes confiants dans nos capacités commerciales exceptionnelles, notamment dans notre ambition d' atteindre 10 milliards d'euros de ventes de Dupixent en 2023 et notre capacité à délivrer une croissance du BNPA dans le bas de la fourchette à un chiffre en 2023", a déclaré le directeur général Paul Hudson. (Reportage Dina Kartit, édité par Matthieu Protard)