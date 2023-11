Sanofi annonce un 2e essai clinique fructueux du Dupixent pour le "poumon du fumeur"

PARIS, 27 novembre (Reuters) - Sanofi prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché américain de son anti-inflammatoire le plus vendu, le Dupixent, pour le traitement du "poumon du fumeur", également connu sous le nom de BPCO, après qu'un deuxième essai de grande envergure a montré des améliorations significatives chez des patients. Un deuxième essai de phase 3 pour la BPCO(bronchopneumopathie chronique obstructive) a montré que le traitement réduisait les exacerbations de la maladie de 34%, indique dans un communiqué le laboratoire pharmaceutique, qui collabore avec Regeneron sur le Dupixent. Par conséquent, Sanofi entend déposer sa demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA) d'ici la fin de l'année. L'autorité de réglementation des médicaments de l'Union européenne examine déjà sur une demande similaire basée sur le premier essai de phase 3. (Reportage Ludwig Burger, rédigé par Kate Entringer)