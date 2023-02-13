Sanofi annonce le départ Dr John Reed, le responsable de projets 'R&D'
13 février (Reuters) - Sanofi SA:
* DR JOHN REED, RESPONSABLE MONDE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, QUITTERA L'ENTREPRISE POUR POURSUIVRE UNE OPPORTUNITÉ À L'EXTÉRIEUR DE SANOFI
* DR DIETMAR BERGER A ACCEPTÉ D'ASSURER L'INTÉRIM DE LA DIRECTION DE L'ORGANISATION RESEARCH AND DEVELOPMENT
* EN 2023, SANOFI LANCERA DEUX MÉDICAMENTS PREMIERS OU MEILLEURS DE LEUR CLASSE THÉRAPEUTIQUE QUI RÉPONDRONT À DES BESOINS IMPORTANTS DANS LES DOMAINES DE L'HÉMOPHILIE ET DU VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL, RESPONSABLE DE LA BRONCHIOLITE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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