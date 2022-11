Sanofi annonce des résultats positifs d'une étude sur l'Acoziborole

30 novembre (Reuters) - Sanofi SA:

* ACOZIBOROLE : UN MÉDICAMENT EXPÉRIMENTAL ORAL ET À DOSE UNIQUE POURRAIT PERMETTRE D'ÉLIMINER LA MALADIE DU SOMMEIL EN AFRIQUE

* DES RÉSULTATS POSITIFS D'UNE ÉTUDE DE PHASE II/III CONFIRMENT LE POTENTIEL DE L'ACOZIBOROLE DANS LE TRAITEMENT D'UNE MALADIE MORTELLE

* LA DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE (DNDI) ET SANOFI RAPPORTENT AVOIR OBSERVÉ DES TAUX DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUE ALLANT JUSQU'À 95% DANS LE CADRE D'UNE ÉTUDE DE PHASE II/III PORTANT SUR LA SÉCURITÉ ET L'EFFICACITÉ D'UNE DOSE UNIQUE D'ACOZIBOROLE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)