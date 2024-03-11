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Sanofi annonce des résultats de phase II relatifs à l'Amlitelimab

Sanofi annonce des résultats de phase II relatifs à l'Amlitelimab

11 mars (Reuters) - Sanofi SA:

* DE NOUVEAUX RÉSULTATS DE PHASE II RELATIFS À L'AMLITELIMAB CONFORTENT SON POTENTIEL DE MEILLEUR MÉDICAMENT DE SA CATÉGORIE EN TERMES DE MAINTIEN DE LA RÉPONSE DANS LE TRAITEMENT DE LA DERMATITE ATOPIQUE

* DES DONNÉES DE DERNIÈRE HEURE PRÉSENTÉES AU CONGRÈS DE L'AAD MONTRENT DES AMÉLIORATIONS SOUTENUES DES SIGNES ET SYMPTÔMES DE LA DERMATITE ATOPIQUE HORS TRAITEMENT PAR AMLITELIMAB PENDANT 28 SEMAINES

* LE PROFIL DE SÉCURITÉ POUR LES PATIENTS TRAITÉS JUSQU'À LA SEMAINE 52 A ÉTÉ COHÉRENT AVEC LES DONNÉES RECUEILLIES À LA SEMAINE 24 ; L'AMLITELIMAB A ÉTÉ BIEN TOLÉRÉ ET AUCUN NOUVEAU SIGNAL DE SÉCURITÉ N'A ÉTÉ IDENTIFIÉ

A lire aussi...Comptage

* LA DURABILITÉ DE LA RÉPONSE AU TRAITEMENT CONFORTE L'INTÉRÊT D'UN DOSAGE TRIMESTRIEL, ACTUELLEMENT ÉTUDIÉ DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME PIVOT DE PHASE III

* LA RÉDUCTION SOUTENUE DES BIOMARQUEURS DONNE À PENSER QUE L'INHIBITION D'OX40L - UN MÉCANISME SANS EFFET DÉPLÉTIF SUR LES LYMPHOCYTES T - MODULE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE ET PERMET UN CONTRÔLE DURABLE DE LA MALADIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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