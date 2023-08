Sanofi annonce des changements au sein de son comité exécutif

Sanofi annonce des changements au sein de son comité exécutif













31 août (Reuters) - Sanofi SA: * ANNONCE DES CHANGEMENTS AU SEIN DE SON COMITÉ EXÉCUTIF * HOUMAN ASHRAFIAN EST NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, RESPONSABLE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET PRENDRA SES FONCTIONS LE 11 SEPTEMBRE 2023. * EMMANUEL FRENEHARD EST NOMMÉ CHIEF DIGITAL OFFICER, AVEC EFFET IMMÉDIAT * MADELEINE ROACH EST NOMMÉE RESPONSABLE BUSINESS OPERATIONS, À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2023. * BILL SIBOLD, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, MÉDECINE DE SPÉCIALITÉS, QUITTERA SANOFI POUR POURSUIVRE UNE OPPORTUNITÉ EXTERNE. BRIAN FOARD DIRIGERA L'ENTITÉ MÉDECINE DE SPÉCIALITÉS PAR INTÉRIM, AVEC EFFET IMMÉDIAT. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)